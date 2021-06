Weather Updates: यूपी-उत्तराखंड में बारिश, बदरीनाथ हाई-वे पर भूस्खलन के बाद गांव में घुसा मलबा

India Weather Forecast Today, IMD Updates: बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. अगले 24 घंटों के दौरान ये और सशक्त हो सकता है. वहीं, पंजाब और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. इससे मौसमी गतिविधियों में बदलाव हो रही है.

Rain in UP: उत्तर प्रदेश में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आज (12 जून) हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज (शनिवार) हल्की बारिश होने की उम्मीद है. जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कासगंज, देवबंद, नजीबाबाद, सहारनपुर, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, चंदौसी, बिलारी और आस-पास के इलाकों में आज (शनिवार) मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है.

Uttarakhand Landslide: उत्तराखंड में भारी बारिश, कई जगह भूस्खलन

उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन (Landslide) हुआ है. बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे नरकोटा गांव में कई घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज हवाओं की चलने की आशंका है. पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है.

Delhi Weather: दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग ने शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और झोंके वाली हवा के साथ हल्की या मध्यम बारिश की संभावना जताई है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. मौसम विभाग ने 15 जून तक दिल्ली में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है.

Mumbai Weather: मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने मुंबई और ठाणे समेत कई स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है. आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों में 13-14 जून को अत्यंत भारी बारिश हो सकती है. रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों में शनिवार के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी है.

Maharashtra: Rain lashes Mumbai city; visuals from Sion area



'Moderate to heavy' rainfall is likely to occur in Mumbai & suburbs with 'possibility of very heavy rainfall at a few places' during next 48 hours, as per Regional Meteorological Center, Mumbai pic.twitter.com/uVGoVwlfhW