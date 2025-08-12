'हमारी खोपड़ी सनक गई फिर ब्रह्मोस चलेगा...', मिथुन चक्रवर्ती की बिलावल भुट्टो को दो टूक

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जब-जब मौका मिलता है वह भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं. भारत को गीदड़भभकी देते हैं. लेकिन अब बीजेपी नेता मिथुन चक्रबर्ती ने बिलावल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है.

मिथुन चक्रबर्ती ने कहा कि अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक गई फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा. चक्रबर्ती ने सिंधु का पानी बहाल करने को लेकर पाकिस्तान की धमकियों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता के लिए हमें कुछ नहीं कहना है. पाकिस्तान की जनता अच्छे लोग हैं. लेकिन उनके नेता अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हमारा माथा खराब हो जाएगा. फिर ब्रह्मोस चलेगा. अगर कुछ नहीं हुआ तो हम एक डैम बनाएंगे और उसमें 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे. गोली नहीं चलेगी, पेशाब से ही पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी.

