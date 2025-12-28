एसिड अटैक की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी ने सोशल मीडिया पर वायरल की अश्लील तस्वीरें

कछार जिले के मालूग्राम थाना क्षेत्र के छोटे दूधपातिल गांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 17 साल की स्कूली छात्रा को तेजाब हमले की धमकी देकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. दरिंदगी यहीं नहीं रुकी. आरोपी पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 19 वर्षीय आरोपी राहुल विश्वास (उर्फ रोहित) ने नाबालिग को डरा-धमकाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर उसने विरोध किया तो वह उस पर तेजाब फेंक देगा. दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने चुपके से पीड़िता का वीडियो बना लिया और तस्वीरें खींच लीं.

आरोपी उन्हीं तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल लड़की को बदनाम करने के लिए कर रहा था. आरोप है कि उसने हाल ही में पीड़िता की नग्न तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर शेयर कर दिए, जिससे पीड़िता गहरे सदमे में है.

पीड़िता की हालत गंभीर

इस घटना और बदनामी के कारण नाबालिग ने आत्महत्या करने का प्रयास किया. डरी-सहमी छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है और वह गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही है. फिलहाल उसका इलाज और काउंसलिंग चल रही है. परिजनों की शिकायत पर मालूग्राम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

