scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ! बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील

पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है. इस फैसले से उसे भारत लाने की कोशिशें मजबूत हुई हैं. चोकसी 2018 से प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल एंटवर्प की जेल में बंद है.

Advertisement
X
चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी PNB के लगभग 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. (File Photo: ITG)
चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी PNB के लगभग 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. (File Photo: ITG)

पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मंगलवार को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी. इससे उसे देश में वापस लाने के भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों के प्रयासों को और मजबूती मिली है. 

मेहुल चोकसी ने इस साल अक्टूबर में कोर्ट ऑफ कैसेशन का दरवाजा खटखटाया था, जब 17 अक्टूबर को एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को बरकरार रखते हुए आदेश को कार्यान्वयन योग्य बताया था. यह फैसला लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई में अंतिम चरणों में से एक माना जा रहा था. चोकसी को इस साल अप्रैल में भारत के अनुरोध पर एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था और वह तभी से वहां की जेल में बंद है.

2018 से प्रत्यर्पण को चुनौती दे रहा मेहुल चोकसी

सम्बंधित ख़बरें

Mehul Choksi
मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, मुंबई कोर्ट ने FEO केस खत्म करने से किया इनकार 
Loan Agent
SBI-PNB समेत सभी सरकारी बैंक लोन एजेंटों पर कितना कर रहे खर्च? RTI से बड़ा खुलासा 
MTNL Loan Default
₹8,585Cr का कर्ज नहीं चुका पाई ये सरकारी कंपनी, खबर से टूटा शेयर... दाम 50 रुपये के नीचे  
PNB official Arrest by CBI
183 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन, PNB के वरिष्ठ प्रबंधक समेत दो गिरफ्तार 
PNB Q4: MOFSL said PNB reported a moderate quarter, characterised by NII miss due to NIM decline and higher provisions, while other income was healthy. 
खुशखबरी... PNB, बैंक ऑफ इंडिया समेत इन बैंकों के लोन हुए सस्‍ते, जानें नए रेट्स 

उसकी जमानत याचिका भी हाल ही में इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वह फ्लाइट रिस्क यानी फरार होने की आशंका वाला आरोपी है. पीएनबी घोटाले में वांटेड मेहुल चोकसी 2018 से प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है. इसी सिलसिले में उसने हाल ही में विशेष पीएमएलए अदालत में आवेदन देकर ईडी की उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी. हालांकि पिछले महीने मुंबई की विशेष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

Advertisement

13,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला

मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी हैं. उन दोनों पर मुंबई में पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों को रिश्वत देकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) का दुरुपयोग कर हजारों करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है. नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और वह भी भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement