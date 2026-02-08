scorecardresearch
 
मणिपुर: जबरन वसूली और आतंक के खिलाफ अभियान, 4 उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर में पुलिस ने इंफाल पूर्व, पश्चिम और काकचिंग जिलों से उग्रवादी गिरफ्तार किए हैं. तेंगनुपाल जिले के भारत-म्यांमार सीमा से लगे यांगौबुंग इलाके से एक मोर्टार और दो आईईडी भी बरामद हुए हैं. खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी और घेराबंदी अभियान जारी है.

Four militants arrested in Manipur (Photo: ITG)
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने घाटी के विभिन्न जिलों से प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी कथित तौर पर जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल हैं.

पुलिस ने एक बयान में बताया कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को तेंगनुपाल जिले के भारत-म्यांमार सीमा से लगे यांगौबुंग इलाके से एक मोर्टार और दो आईईडी बरामद किए. बरामद विस्फोटकों को बम निरोधक दल ने मौके पर ही नष्ट कर दिया.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि शनिवार को इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों से प्रीपैक के दो कैडरों को गिरफ्तार किया गया. 

इन इलाकों से गिरफ्तार हुए आरोपी

प्रतिबंधित केवाईकेएल के एक कैडर को काकचिंग जिले के काकचिंग लमखाई इलाके से गिरफ्तार किया गया. जबकि प्रतिबंधित यूएनएलएफ (के) के एक सदस्य को शुक्रवार को इंफाल पश्चिम जिले के कंचीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया.

तलाशी अभियान चला रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि मणिपुर में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी मिली थी. इसी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, घेराबंदी की गई और खोज अभियान भी चलाए जा रहे हैं. 

