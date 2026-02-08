मणिपुर: जबरन वसूली और आतंक के खिलाफ अभियान, 4 उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने घाटी के विभिन्न जिलों से प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी कथित तौर पर जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल हैं.

और पढ़ें

पुलिस ने एक बयान में बताया कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को तेंगनुपाल जिले के भारत-म्यांमार सीमा से लगे यांगौबुंग इलाके से एक मोर्टार और दो आईईडी बरामद किए. बरामद विस्फोटकों को बम निरोधक दल ने मौके पर ही नष्ट कर दिया.



न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि शनिवार को इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों से प्रीपैक के दो कैडरों को गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें: मणिपुर में नई सरकार के गठन के साथ ही चुराचांदपुर में प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती

इन इलाकों से गिरफ्तार हुए आरोपी

प्रतिबंधित केवाईकेएल के एक कैडर को काकचिंग जिले के काकचिंग लमखाई इलाके से गिरफ्तार किया गया. जबकि प्रतिबंधित यूएनएलएफ (के) के एक सदस्य को शुक्रवार को इंफाल पश्चिम जिले के कंचीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया.

तलाशी अभियान चला रही पुलिस

Advertisement

पुलिस ने बताया कि मणिपुर में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी मिली थी. इसी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, घेराबंदी की गई और खोज अभियान भी चलाए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----