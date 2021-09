'पीस कॉन्फ्रेंस' में हिस्सा नहीं ले पाएंगी ममता बनर्जी, केंद्र सरकार ने नहीं दी रोम दौरे की इजाजत

इटली (रोम) में आयोजित होने वाले वर्ल्ड 'पीस कॉन्फ्रेंस' में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. भारत सरकार ने उन्हें रोम दौरे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, राजनीतिक नजरिये से मंजूरी अस्वीकार की गई है. साथ ही कहा गया है कि यहां किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी स्थिति के अनुरूप नहीं है. इससे पहले दीदी की चीन यात्रा कैंसिल हुई थी.

इधर, ममता बनर्जी को रोम जाने की इजाजत नहीं दिए जाने पर टीएमसी की प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के युवा नेता देवांग्शु भट्टाचार्य देव ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की अनुमति नहीं दी. पहले वे चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर चुके हैं. हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार किया. अब इटली क्यों मोदी जी ? बंगाल से आपको क्या दिक्कत है? छी!

Central government denied permission for Didi's Rome trip!



Previously they've cancelled the permission of China trip too. We accepted that decision with keeping international relations and India's interests in mind.



Now why Italy Modi ji? What is your problem with Bengal? Chi!