मेजर जनरल जीडी बख्शी की मौत की उड़ी अफवाह- ट्वीट कर बोले- मैं जिंदा हूं!

कोरोना संकट के बीच रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी (Major General GD Bakshi) के निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई. जिसके बाद जीडी बख्शी ने शुक्रवार को उनकी मौत की खबरों का खंडन किया. जीडी बख्शी ने कहा कि वह जीवित हैं और अभी तक अल्लाह के पास नहीं गए हैं. कृपया पैनिक न हों. घबराने की ज़रूरत नहीं है.

आपको बता दें कि जीडी बख्शी सेना के पूर्व अधिकारी हैं. वह अक्सर अलग-अलग चैनलों की टीवी डिबेट्स में बतौर डिफेंस एक्सपर्ट अपना पक्ष रखते नजर आते हैं. शुक्रवार को भारतीय सेना के इस पूर्व अधिकारी के कोरोना से निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई. देखते ही देखते लोग उनके निधन के पोस्ट करने लगे.

इन सबके बीच खुद मेजर जनरल जीडी बख्शी ने उनकी मौत की खबरों का खंडन किया. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे सभी चिंतित दोस्तों और जो वे लोग बहुत मित्रवत नहीं हैं. मैं जीवित हूं कृपया पैनिक न हो. घबराने की जरूरत नहीं है. जीडी बख्शी ने लिखा कि अभी तक मैं ऊपर अल्लाह तआला के पास नहीं गया हूं.

To all my Worried friends and those not so friendly. IM ALIVE please no panic.I havent gone upstairs to Allah tala as yet. Since morning i have been flooded with calls from panic stricken friends to find out if i am alive still.

Short answer - I Am