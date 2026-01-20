'पहले Insta पर परेशान किया, फिर हरियाणा से बेंगलुरु पहुंच गया...',फिटनेस इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ा मनचला

देश में महिला सुरक्षा को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के बीच महिलाओं की प्राइवेसी और सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है. ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक महिला फिटनेस और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पर संपर्क में आए एक युवक ने न सिर्फ ऑनलाइन परेशान किया, बल्कि उसका पीछा करते हुए हरियाणा से कर्नाटक तक पहुंच गया.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई पहचान

पीड़िता एक जानी-मानी फिटनेस और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुधीर कुमार की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए महिला से हुई थी. शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन बाद में आरोपी ने महिला का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और फिर उसे इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजने लगा. महिला ने बताया कि वह इस कदर पीछे पड़ा कि हरियाणा से बेंगलुरु पहुंच गया.

ऑनलाइन मॉलेस्टेशन से स्टॉकिंग तक

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने महिला को लगातार मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान किया. जब महिला ने बातचीत बंद करने की कोशिश की, तो आरोपी की हरकतें और बढ़ गईं. वह महिला की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने लगा और उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करने लगा.

हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा

मामले ने तब गंभीर रूप ले लिया जब आरोपी हरियाणा से बेंगलुरु पहुंच गया. यहां उसने महिला के जिम और ऑफिस के आसपास पूछताछ शुरू कर दी. आरोपी के इस व्यवहार से महिला बेहद डर गई और खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी.

महिला थाने में शिकायत, आरोपी गिरफ्तार

आखिरकार पीड़िता ने साउथ डिवीजन महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुधीर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि उसने पहले भी किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत की है या नहीं.





