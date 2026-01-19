बस में 'छेड़छाड़' का वीडियो, सोशल मीडिया पर जिल्लत...आरोप से दुखी शख्स ने दे दी जान

केरल के कोझिकोड से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 42 साल के व्यक्ति दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि बस में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया था. इसके कुछ समय बाद दीपक अपने ही घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया.

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था ऐसा वीडियो

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बस के अंदर दीपक का कोहनी से महिला के शरीर को छूना दिखाई दे रहा था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स ने इसे यौन उत्पीड़न बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि बस में अत्यधिक भीड़ होने के कारण ऐसा हुआ होगा और इसमें जानबूझकर की गई कोई हरकत नहीं थी.

दुनियाभर की ट्रोलिंग और जिल्लत

वीडियो वायरल होते ही दीपक को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. मृतक के परिजनों का आरोप है कि वायरल वीडियो और ऑनलाइन टिप्पणियों के चलते दीपक मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया था. परिवार का कहना है कि वह लगातार तनाव में था और इसी दबाव ने उसे यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

अब ट्रोलिंग की चपेट में महिला भी

परिजनों के अनुसार, दीपक की मौत के बाद संबंधित महिला ने वह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है, जो अब उपलब्ध नहीं है. हालांकि, दीपक की मौत के बाद महिला को भी सोशल मीडिया पर भारी साइबर हमलों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

कोझिकोड पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं, जिसमें वायरल वीडियो, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं, मृतक की मानसिक स्थिति और घटनाक्रम की पूरी कड़ी शामिल है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी तरह का साइबर उत्पीड़न या दबाव इस घटना का कारण बना. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

