scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बस में 'छेड़छाड़' का वीडियो, सोशल मीडिया पर जिल्लत...आरोप से दुखी शख्स ने दे दी जान

केरल के कोझिकोड में बस में कथित बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति दीपक ने आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग और मानसिक तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छेड़छाड़ के आरोप से दुखी शख्स ने दी जान (Photo: representational image)
छेड़छाड़ के आरोप से दुखी शख्स ने दी जान (Photo: representational image)

केरल के कोझिकोड से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 42 साल के व्यक्ति दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि बस में एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया था. इसके कुछ समय बाद दीपक अपने ही घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया.

महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था ऐसा वीडियो

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बस के अंदर दीपक का कोहनी से महिला के शरीर को छूना दिखाई दे रहा था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स ने इसे यौन उत्पीड़न बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि बस में अत्यधिक भीड़ होने के कारण ऐसा हुआ होगा और इसमें जानबूझकर की गई कोई हरकत नहीं थी.

सम्बंधित ख़बरें

जज के आवास पर पथराव करने वाले गिरफ्तार.(Photo: Representational)
14 साल बाद रेप केस में बरी हुआ शख्स, झूठा आरोप लगाने वाली महिला पर एक्शन
delivery agent
'डिलीवरी एजेंट' पर लगाया था रेप का झूठा आरोप, अब उल्टे केस में फंसी आईटी इंजीनियर
Father sexually abused daughters in Jodhpur
प्यार, धोखा और कत्ल... केरल में दिल दहलाने वाली वारदात, बॉयफ्रेंड ने रची खौफनाक साजिश
Two tourists from Kerala drowned after slipping into the frozen Sela Lake in Arunachal Pradesh’s Tawang
अरुणाचल: झील में फिसले साथी को बचाने उतरे केरल के दो पर्यटक डूबे, एक का शव बरामद
सड़क हादसे में दो युवकों की मौत. (Photo: Representational)
स्पीड में थी बाइक, फिसलकर पेड़ से टकराई... दो युवकों की दर्दनाक मौत

दुनियाभर की ट्रोलिंग और जिल्लत

वीडियो वायरल होते ही दीपक को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. मृतक के परिजनों का आरोप है कि वायरल वीडियो और ऑनलाइन टिप्पणियों के चलते दीपक मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया था. परिवार का कहना है कि वह लगातार तनाव में था और इसी दबाव ने उसे यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

Advertisement

अब ट्रोलिंग की चपेट में महिला भी 

परिजनों के अनुसार, दीपक की मौत के बाद संबंधित महिला ने वह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है, जो अब उपलब्ध नहीं है. हालांकि, दीपक की मौत के बाद महिला को भी सोशल मीडिया पर भारी साइबर हमलों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

कोझिकोड पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं, जिसमें वायरल वीडियो, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं, मृतक की मानसिक स्थिति और घटनाक्रम की पूरी कड़ी शामिल है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी तरह का साइबर उत्पीड़न या दबाव इस घटना का कारण बना. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement