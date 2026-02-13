न होती है Kiss की कोई भाषा... इन रोमांटिक मैसेज से किस डे को बनाएं खास, पार्टनर को ऐसे करें विश

> होंठों से होंठों का ये एहसास दिल तक उतर जाता है,

तुम्हें किस करके दिन बन जाता है.

Happy Kiss Day 2026!

> वो प्यारी सी हंसी वो उसका खिलखिलाना,

बड़ी मासूमियत से यूं नजरें मिलाना,

जो देखूं मैं उसको तो उसका शरमाना,

मेरे दिल में हजारों उमंगें जगाना!

हैप्पी किस डे

> एक छोटी सी किस भी दिल की सारी बात कह देती है,

तुम्हारे बिना ये दिन अधूरा है!

Happy kiss Day मेरे यार!



> ना आप करना कुछ, ना हम कुछ करेंगे

खामोश आप भी रहना, चुप हम भी रहेंगे

भरकर एक-दूसरे को अपनी बाहों में

फिर करेंगे एक प्यारी सी किस!

Happy Kiss Day 2026



> न होती है Kiss की कोई भाषा

और ना ही होती है कोई इसकी ज़ात

आज के दिन कर लो मुझे तुम एक किस

क्योंकि मैं तुम्हें कर रहा हूं बहुत मिस!

Kiss Day की शुभकामनाएं!



> काश मेरे होठ तेरे होठों को छू जाएं,

देखूं जहां बस तेरा चेहरा नजर आए,

हो जाए हमारा रिश्ता कुछ ऐसा,

होठों के साथ हमारा दिल भी जुड़ जाए!

Happy Kiss Day 2026!

---- समाप्त ----