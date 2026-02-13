scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न होती है Kiss की कोई भाषा... इन रोमांटिक मैसेज से किस डे को बनाएं खास, पार्टनर को ऐसे करें विश

Happy Kiss Day 2026 Wishes: वैलेंटाइन वीक में रोमांस की चिंगारी जगाने वाला दिन है किस डे! हर साल वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन प्यार को सबसे खूबसूरत अंदाज में जाहिर करने का मौका देता है. कपल्स एक-दूसरे को प्यारी किस देकर या स्पेशल मैसेज भेजकर अपने प्यार का इजहार करते हैं. इस दिन आप अपने पार्टनर को रोमांटिक मैसेज भेजकर किस डे को खास बना सकते हैं.

Advertisement
X
Kiss Day Wishes in Hindi
Kiss Day Wishes in Hindi

> होंठों से होंठों का ये एहसास दिल तक उतर जाता है,
तुम्हें किस करके दिन बन जाता है.
Happy Kiss Day 2026!


> वो प्यारी सी हंसी वो उसका खिलखिलाना,
बड़ी मासूमियत से यूं नजरें मिलाना,
जो देखूं मैं उसको तो उसका शरमाना,
मेरे दिल में हजारों उमंगें जगाना!
हैप्पी किस डे

 

सम्बंधित ख़बरें

Indore Narsee Munjee Institute
कॉलेज में वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हिंदूवादी संगठन का बवाल
shivsena Warning in Sagar regarding valentines day
'जहां मिलेंगे बिट्टू-सोना...', वैलेंटाइन डे को लेकर पोस्टर
92% महिलाएं चाहती हैं कैसा पार्टनर, वेलेंटाइन पर ऐसे जीतें उनका दिल
80 के दशक का हनीमून डेस्टिनेशन, वेलेंटाइन डे के लिए आज भी है खास
Valentine Gift
ये 3 गिफ्ट... साइंस का जादू! वैलेंटाइन पर आपकी गर्लफ्रेंड खुश

> एक छोटी सी किस भी दिल की सारी बात कह देती है,
तुम्हारे बिना ये दिन अधूरा है!
Happy kiss Day मेरे यार!
 

> ना आप करना कुछ, ना हम कुछ करेंगे 
खामोश आप भी रहना, चुप हम भी रहेंगे
भरकर एक-दूसरे को अपनी बाहों में
फिर करेंगे एक प्यारी सी किस!
Happy Kiss Day 2026


> न होती है Kiss की कोई भाषा
और ना ही होती है कोई इसकी ज़ात
आज के दिन कर लो मुझे तुम एक किस
क्योंकि मैं तुम्हें कर रहा हूं बहुत मिस!
Kiss Day की शुभकामनाएं!


> काश मेरे होठ तेरे होठों को छू जाएं,
देखूं जहां बस तेरा चेहरा नजर आए,
हो जाए हमारा रिश्ता कुछ ऐसा,
होठों के साथ हमारा दिल भी जुड़ जाए!
Happy Kiss Day 2026!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement