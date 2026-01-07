घर में मां और 5 साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत... हत्या के बाद आत्महत्या का संदेह

केरल के त्रिशूर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला और उसके नाबालिग बेटे की उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना मंगलवार को अंबाल्लाकावु इलाके में हुई. पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला ने पहले अपने बेटे की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली.

एजेंसी के अनुसार, मृतकों की पहचान 30 वर्षीय शिल्पा और उसके पांच वर्षीय बेटे के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि बच्चे का शव कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ा मिला, जबकि महिला उसी कमरे में फांसी के फंदे से लटकी मिली है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका है, हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

पुलिस ने कहा कि घटना के वक्त महिला का पति घर में ही मौजूद था, लेकिन वह अस्वस्थ होने के कारण दूसरे कमरे में था. जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसने अंदर जाकर देखा, जहां पत्नी और बेटे को मृत हालत में पाया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती तौर पर यह मामला हत्या के बाद आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. परिवारिक स्थिति, मानसिक तनाव, घरेलू परिस्थितियां और अन्य संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

