घर में खेल रहा था मासूम, अचानक गिरा खिड़की का भारी फ्रेम और बुझ गई जिंदगी

केरल के पठानमथिट्टा जिले में घर के अंदर खेलते समय सात साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. दीवार के सहारे टिका खिड़की का फ्रेम अचानक गिर पड़ा, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसे में बच्चे की हुई मौत. (Photo: Representational)
केरल के पठानमथिट्टा जिले से एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है, जहां घर में खेलते समय सात साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, दीवार के सहारे टिका हुआ खिड़की का फ्रेम अचानक गिर पड़ा, जिससे बच्चा उसके नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया.

घर में खेलते समय हुआ हादसा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान द्रुपथ के रूप में हुई है, जो थानोज कुमार का बेटा था और अदूर के पास एझामकुलम इलाके का रहने वाला था. परिवार के लिए यह हादसा उस समय हुआ, जब रविवार सुबह करीब नौ बजे द्रुपथ घर के अंदर खेल रहा था. इसी दौरान दीवार के सहारे रखा गया खिड़की का भारी फ्रेम असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा.

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, बच्चा खिड़की की लोहे की रॉड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था. तभी अचानक फ्रेम का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे बच्चे पर गिर गया. घटना इतनी तेजी से हुई कि परिजन कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुका था.

अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत

परिजन तुरंत बच्चे को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत नाजुक होने पर उसे दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे को सिर और शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं.

इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. बच्चे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. मोहल्ले में भी शोक की लहर है और लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. पड़ोसियों का कहना है कि द्रुपथ बेहद होनहार और खुशमिजाज बच्चा था, जिसकी असमय मौत ने सभी को झकझोर दिया है.

पुलिस ने इस मामले में अस्वाभाविक मौत (Unnatural Death) का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर यह एक दुर्घटना लग रही है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

 

