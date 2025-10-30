मुंह पर फेंकी मछली करी की खौलती ग्रेवी...काला जादू करने से रोका तो पत्नी पर कर दिया हमला

केरल के कोल्लम में एक शख्स पर अपनी पत्नी के चेहरे पर मछली की खौलती हुई करी डालने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि काला जादू करने को लेकर हुए विवाद के बाद शख्स ने ये हमला किया था.उन्होंने बताया कि चदयामंगलम के पास वैक्कल की रहने वाली 36 साल की पीड़िता रेजिला गफूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका पति सजीर फरार है.

एफआईआर के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे हुई.एफआईआर में कहा गया है कि सजीर ने कथित तौर पर रेजिला से अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठने और उसे राख लगाने और एक काला जादू करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया लॉकेट बांधने की अनुमति देने को कहा था.जब रेजला ने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उनके किराए के घर की रसोई में पक रही गरम मछली करी उसके चेहरे पर डाल दी.

रेजला की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और उसे अस्पताल ले गए.पुलिस ने बताया कि सजीर को लगता था कि उसकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया है और वह पहले भी कई बार उस पर हमला कर चुका है. इससे पहले, रेजिला ने उसके द्वारा हमला किए जाने के बाद पुलिस से संपर्क किया था.हालांकि, उसे तब चेतावनी दी गई थी, लेकिन बाद में उसने काला जादू करने वालों से सलाह लेना शुरू कर दिया.

Advertisement

रेजला ने एक टीवी चैनल को बताया कि उसका पति अक्सर अंचल में एक उस्ताद के पास जाता था जो काला जादू करता था और उसे अपनी पत्नी के शरीर पर राख लगाने और एक लॉकेट बांधने की सलाह देता था.

उसने यह भी आरोप लगाया कि वह अक्सर उनके बेटे पर हमला करता था. पुलिस ने बताया कि सजीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) (खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश जारी है.



---- समाप्त ----