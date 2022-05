कर्नाटक: बेंगलुरु में बुद्ध पूर्णिमा पर मांस की बिक्री और बूचड़खानों के संचालन पर प्रतिबंध

कर्नाटक में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने बुद्ध पूर्णिमा के मद्देनजर 16 मई को अपने सीमा दायरे में मांस की बिक्री और बूचड़खानों का संचालन वर्जित कर दिया है. बीबीएमपी के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में लगभग 3,000 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानें हैं.

बता दें कि अप्रैल में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा हलाल मीट बेचने वाले मुस्लिम विक्रेताओं के बहिष्कार का मसला विवादों में था. शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम मांस विक्रेता से मारपीट की थी, जिसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.

