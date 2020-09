शिवाजी के नाम पर आगरा का मुगल म्यूजियम, कंगना रनौत ने किया समर्थन

उत्तर प्रदेश में आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होगा. आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है. सीएम योगी के इस फैसले का महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी समर्थन किया है.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सगंठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मानित करने का सही तरीका है. सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक संग्रहालय का नाम रखा है, जबकि उनकी विरासत का दावा करने वाले कुछ लोगों ने साधुओं, महिलाओं, पत्रकारों और दिग्गजों के साथ दुर्व्यवहार किया है.

Right way to honour Chatrapati Sri Shivaji Maharaj . @myogiadityanath named a museum in Chathrapati Sri Shivaji Maharaj’s name while some who claim his legacy abused Sadhus , women , reporters & veterans 🙏🙏🙏 https://t.co/6VhsJPr5CG

वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले के समर्थन में ट्वीट किया है.

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसला का समर्थन किया है. कंगना ने लिखा है, 'जिस तरह महान नेता बाला साहेब ठाकरे की रक्तधारा बिहार में वापस जाती है, कई सिद्धांत महान शिवाजी महाराज का रक्त संबंध जयपुर के राजघरानों से बताते हैं. मैं हिमाचल में पैदा हुई हूं, लेकिन मेरे पूर्वज/रनौत उदयपुर से आए थे, हमारी कुल देवी मां अंबिका उदयपुर में हैं.'

Just how great leader Bala Saheb Thakeray’s bloodline goes back to Bihar, many theories trace great Shiva ji Maharaj’s bloodline to the Royals of Jaipur.I am born in Himanchal but my ancestors/Ranaut’s came from Udaipur,our kul devi Maa Ambika is in Udaipur #छत्रपतीशिवाजीमहाराज https://t.co/ae2DTzenoX