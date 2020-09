कंगना के दफ्तर पर BMC का एक्शन, NCW प्रमुख बोलीं- 2 दिन पहले तक पता नहीं था, अब इंतजार भी नहीं किया

महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने वालीं अभिनेत्री कंगना रनौत पर BMC ने एक्शन लिया है. बीएमसी के द्वारा बुधवार को कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया. जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने बीएमसी के इस एक्शन को गलत बताया है.



बीएमसी के एक्शन पर रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि आपने एक महिला का घर तोड़ दिया, जब वो वहां पर मौजूद नहीं थी. जबकि दो दिन पहले तक आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था. आप कुछ देर के लिए और इंतजार कर सकती थे.

You broke a woman's home when she is not even there @mybmc you were not even aware that it's illegal till 2 days back, surely you could have waited for few hours. #deathofdemocracy