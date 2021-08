LIVE: आज पंचतत्व में विलीन होंगे कल्याण सिंह, पैतृक गांव से निकलेगी अंतिम यात्रा

कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रविवार को लखनऊ स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी. कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है. कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था. उन्होंने जीवन ऐसे जिया, उन्होंने उनके माता पिता ने जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया, वो जीवन भर जनकल्याण के लिए जिए. उन्होंने जनकल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को इस विचार के लिए देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, उन्होंने समर्पित किया.

