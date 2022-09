जर्मनी में भगवंत मान को प्लेन से उतारा गया था या नहीं? अब आया केंद्र का रिएक्शन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी में विमान से कथित तौर पर उतारे जाने के आरोपों को लेकर बवाल मचा हुआ है. जहां बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां इस मामले में आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांग रही हैं. वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में जांच के संकेत दिए हैं.

भगवंत मान मामले में जांच की मांग से जुड़े सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ''यह घटना जर्मनी में घटी थी, इसलिए हमें पहले तथ्यों की जांच करनी होगी. मुझे भेजी गईं अपीलों के आधार पर मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा'

On request demanding inquiry into allegations about Punjab CM being deplaned from a Lufthansa aircraft,Civil Aviation Min says,"This was int'l soil. We'll have to make sure we verify facts. Up to Lufthansa to provide data. I'll certainly,based on request sent to me, look into it" pic.twitter.com/CPNuif41gL