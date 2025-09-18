जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की आ गई तारीख, 45 दिनों में शुरू होगी पहली फ्लाइट, जानें खासियत

लंबे इंतजार के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने गाज़ियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को होगा. उन्होंने कहा कि उद्घाटन के 45 दिन के अंदर यहां से फ्लाइट संचालन शुरू हो जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फिलहाल कई एयरलाइंस के साथ बातचीत चल रही है और उन्होंने संचालन को लेकर रुचि दिखाई है. शुरुआती चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के दस प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा. इनमें बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर शामिल होंगे. साथ ही कार्गो कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भविष्य में एयरपोर्ट का नेटवर्क और मजबूत हो सके.

निर्माण की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो डोमेस्टिक टर्मिनल में फिनिशिंग का काम चल रहा है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवश्यक उपकरण इंस्टॉल कर दिए हैं. हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने एयरपोर्ट को सुरक्षा मंजूरी दी है. अब फ्लाइट संचालन शुरू करने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से एयरोड्रम लाइसेंस का इंतजार है.

जेवर एयरपोर्ट की सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता

एयरपोर्ट का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है. पहले फेज में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी. इसमें एक रनवे और एक टर्मिनल शामिल रहेगा. दूसरे और तीसरे फेज में इसकी क्षमता क्रमशः 3 करोड़ और 5 करोड़ यात्री की होगी. चौथे और अंतिम फेज में यह क्षमता 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी.

इंडिगो ने किया टेस्ट फ्लाइट

निर्माण कार्य कर रही कंपनी YIAPL ने जानकारी दी कि दिसंबर 2024 में इंडिगो की एक टेस्ट फ्लाइट यहां से सफलतापूर्वक संचालित की गई थी. इससे एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तकनीक की क्षमता साबित हो गई थी.

जेवर एयरपोर्ट का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा

वर्तमान स्थिति की बात करें तो एयरपोर्ट का लगभग 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इस समय एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ORAT) प्रोग्राम चल रहा है. इसके तहत बैगेज सिस्टम, सुरक्षा जांच, चेक-इन काउंटर और बोर्डिंग गेट्स जैसी सुविधाओं का बार-बार ट्रायल किया जा रहा है.

