aaj tak epaper in hindi

नए साल पर पुंछ में बड़ी साजिश का खुलासा, सुरक्षाबलों को मिला हथियारों से भरा संदिग्ध पैकेट

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक तस्करी की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है. सुरक्षा बलों ने खारी-खरमाड़ा इलाके में एक संदिग्ध पैकेट बरामद किया, जिसमें आईईडी, एके राइफल की गोलियां और नशीले पदार्थ पाए गए.

ड्रोन के जरिए गिराए गए विस्फोटक की तस्वीर
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक गिराए जाने की एक साजिश का खुलासा हुआ है. सुरक्षा बलों ने खारी-खरमाड़ा इलाके में एक संदिग्ध पैकेट बरामद किया है, जिसे खोलने पर उसमें आईईडी, एके राइफल की कई गोलियां और ड्रग्स पाए गए हैं.

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, खारी-खरमाड़ा क्षेत्र में एक लावारिस पैकेट देखा गया. खोलने पर उसमें एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), एके सीरीज राइफल के कई राउंड और बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ.

इस घटना के बाद पुंछ जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और रात के समय निगरानी बढ़ा दी गई है. ड्रोन रोधी सिस्टम और तकनीकी निगरानी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके.

इलाके में तलाशी अभियान जारी

LoC के पास पुंछ जिले में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना, विशेष अभियान समूह (SOG) और पुलिस ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है.

ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई थी कि पाकिस्तान की ओर से आए एक ड्रोन ने LoC के पास कुछ संदिग्ध सामग्री गिराई है. इस जानकारी के मिलते ही पुलिस और सेना की टीमें मौके पर पहुंचीं और संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया, ताकि ड्रोन द्वारा गिराए गए किसी भी संदिग्ध सामान की पहचान की जा सके.

सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन की मूवमेंट, गिराए गए सामान और उसके संभावित मकसद की जांच कर रही हैं. इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और सीमा से सटे क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई है. ड्रोन रोधी निगरानी और तकनीकी साधनों के जरिए भी पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है.

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी करते रहे हैं. सुरक्षा बलों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश का हिस्सा होती हैं. फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने पर उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी.

