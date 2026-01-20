'आयरलैंड सुरक्षित...', भारतीय छात्रों के साथ नस्लवादी घटनाओं पर आया आयरिश दूतावास का बयान

इंडिया टुडे ने पढ़ाई के लिए आयरलैंड जा रहे छात्रों की चुनौतियों को उजागर किया था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट में नस्लवाद के मामलों को भी उजागर किया गया था. इस पर अब नई दिल्ली स्थित आयरलैंड दूतावास की प्रतिक्रिया आई है. आयरिश दूतावास ने कहा है कि आयरलैंड भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए सुरक्षित, समावेशी और स्वागत करने वाला देश बना हुआ है.

आयरलैंड दूतावास ने कहा है कि हम भारत के साथ अपने दीर्घकालिक और लगातार मजबूत होते संबंधों को महत्व देते हैं. इस समय आयरलैंड में 1 लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत हैं. दूतावास के मुताबिक, आयरलैंड में भारतीय समुदाय के लोग स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, व्यापार, अनुसंधान और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

आयरलैंड के दूतावास ने सफाई देते हुए कहा है कि कुछ गिने-चुने लोगों से जुड़ी घटनाएं आयरिश समाज के चरित्र या उसकी भावना को नहीं दर्शातीं. दूतावास ने यह भी दोहराया कि आयरलैंड भारतीयों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय निवासियों के लिए सुरक्षित है. आयरलैंड दूतावास की प्रतिक्रिया इंडिया टुडे डिजिटल से बात करते हुए भारतीय छात्रों की ओर से बताई गई समस्याओं के बाद आई है.

गौरतलब है कि इंडिया टुडे डिजिटल से बात करते हुए भारतीय छात्रों ने कहा था कि वहां हमें नस्लवाद, आवास संकट, नस्लीय हमले, वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ ही नौकरी पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऊंची कास्ट ऑफ लिविंग भी एक बड़ी चुनौती है. भारतीय छात्रों की चिंता पर आयरिश दूतावास ने कहा है कि आयरलैंड अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है.

आयरिश दूतावास ने नवीनतम ग्लोबल पीस इंडेक्स में आयरलैंड को दुनिया में पहला और यूरोपीय यूनियन में दूसरा स्थान मिलने का उल्लेख करते हुए भारतीय छात्रों की चिंता को भी स्वीकार किया है. दूतावास ने कहा है कि पिछले वर्ष भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लवादी हमले गंभीर रूप से चिंताजनक थे. आयरलैंड की सरकार और आयरिश समाज ने इन घटनाओं की क़ड़े शब्दों में निंदा की थी.

(रिपोर्टः प्रिया पारीक)

