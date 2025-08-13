'उनका योगदान अमूल्य...', आयरलैंड में भारतीयों पर हमलों को राष्ट्रपति ने नीच हरकत बताया

यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित आयरलैंड देश में बीते महीने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों के खिलाफ कई हमले की घटना सामने आई हैं. दुनिया भर में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं और जिन देशों में रहते हैं वहां के विकास में अहम योगदान देते हैं. अब इन हमलों को लेकर आयरिश राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस की प्रतिक्रिया सामने आई है.

आयरिश राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों पर हमले को 'नीच हरकत' बताते हुए इसे देश के मूल्यों के ख़िलाफ बताया है. उन्होंने चिकित्सा, नर्सिंग, संस्कृति, व्यापार और उद्यम सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के “असीम योगदान” के लिए आभार व्यक्त किया.

राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि जो लोग हिंसा और नफ़रत फैला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश ऐसा होना चाहिए जहां सभी समुदाय सुरक्षा, गरिमा और सम्मान के साथ रह सकें.

हालिया घटनाएं

19 जुलाई को डबलिन बेहद शर्मनाक घटा हुई. डबलिन के टालट इलाके में भारतीय समुदाय के एक 40 साल का शख्स, जो अमेजन कंपनी का कर्मचारी भी है उसपर एक गिरोह ने हमला कर दिया. इतना ही नहीं उसे बुरी तरह पीटा, चाकू से चेहरे पर वार किया और कपड़े भी उतरवा दिए.

एक और घटना में 32 साल के संतोष यादव पर हमला हुआ. हमले में उसके गाल की हड्डी टूट गई.

बैलीमुन में भारतीय मूल के एक टैक्सी चालक लखवीर सिंह के सिर पर बोतल से हमला किया गया और कहा गया — अपने देश वापस जाओ.

बढ़ती चिंता

डबलिन में भारतीय मूल के लोगों के ख़िलाफ़ बढ़ते हिंसा को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सुरक्षा सलाह जारी किया. लोगों से सुनसान जगहों से जाने से बचने आग्रह किया गया. साथ ही सतर्क रहने को कहा गया. प्रवासी अधिकार समूहों ने पुलिस व्यवस्था और प्रशिक्षण में खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय खास तौर पर निशाना बन रहा है

