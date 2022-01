IRCTC की वेबसाइट कई घंटे रही ठप, यूजर्स ने Twitter पर जाहिर की नाराजगी

IRCTC Website Down: देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट 'IRCTC' पर लोग सोमवार को कई घंटे तक टिकट बुकिंग को लेकर परेशान रहे. कई यूजर्स ने ट्विटर पर टिकट बुक न हो पाने पर नाराजगी जाहिर की. हालांकि अब वेबसाइट पर फिर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है.

ट्विटर पर यूजर्स के रिएक्शन से पता चलता कि ऐप पर भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं IRCTC के ट्विटर हैंडल पर इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं शेयर की गई. यूजर्स ने बताया कि जब IRCTC की वेबसाइट खोली जा रही थी तो वहां मेसेज आ रहा था कि मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से ई-टिकटिंग सेवा अभी उपलब्ध नहीं हैं, कुछ देर बाद कोशिश करें.

इसके अलावा टिकट कैंसल करने या टीडीआर फाइल करने के लिए ग्राहक सेवा नंबर 0755-6610661,0755-3934141 पर फोन करने या फिर etickets@irctc.co.in आईडी पर ईमेल करने की बात कही गई.

Irctc site is not working how to cancel eticket #irctc pic.twitter.com/aL9YzOTNTR

शुभांकर पॉल ने ट्वीट करके लिखा- ''IRCTC WEBSITE NOT WORKING..... #IRCTC #indianrailway PLEASE SOLVE.....''

वहीं, नेहा बपत ने कहा कि IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थ हूं. लगता है सर्वर डाउन है.

#IRCTC unable to login to Portal. Seems server is down. Any ETA??

विनय साहू ने कहा कि टिकट बुकिंग के बाद पेमेंट हो गया फिर पता चला कोई लेन-देन नहीं हुआ. कृपया अपडेट करें कि टिकट बुकिंग कब फिर से शुरू होगी.

#IRCTC ,@IRCTCofficial

After ticket booking, payment debited and its saying "No transaction found". Any help here..?

Also please update when ticket booking will resume.