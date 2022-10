पहले सफर कर लें, बाद में चुकाएं टिकट के पैसे, IRCTC ऐप में आ रही नई सुविधा

Indian Railways: कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन टिकट बुंकिग के लिए हमारे अकाउंट में उस वक्त पैसे नहीं होते और हमें यात्रा का प्लान ड्रॉप करना पड़ता है. लेकिन अब ऐसी ही परिस्थितियों के लिए IRCTC आपके लिए लाया है ट्रैवल नाउ पे लेटर का ऑप्शन. जानें कैसे आप उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ.

IRCTC allow travel now pay later option for travelers (Representational Image)