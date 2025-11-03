scorecardresearch
 

रामायण यात्रा का मौका, अयोध्या से जनकपुर तक... राम मंदिरों के करें दर्शन, जानें खर्च

अगर आप धार्मिक यात्रा का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. इस विशेष टूर में आप भारत गौरव ट्रेन के जरिए कई पवित्र स्थानों के दर्शन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस यात्रा में आपको किन-किन जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा और कुल कितना खर्च आने वाला है.

IRCTC रामायण यात्रा का मौका दे रहा है. (Photo: AI-Generated)
IRCTC रामायण यात्रा शुरू करने जा रहा है, यह यात्रा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के साथ की जाएगी, जो भारत और नेपाल में स्थित उन सभी पवित्र स्थानों को कवर करेगी जो श्रीराम और माता सीता से जुड़े हैं. IRCTC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है. जहां बताया गया है कि आप भारत गौरव ट्रेन के साथ 16 रात और 17 दिन की श्री रामायण यात्रा कर सकते हैं.

जाने कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका

  • अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी, राम की पैड़ी
  • नंदीग्राम: भरत-हनुमान मंदिर और भरत कुंड 
  • जनकपुर (नेपाल): राम जानकी मंदिर, धनुष धाम और परशुराम कुंड 
  • सीतामढ़ी (बिहार): जानकी मंदिर और पुनौरा धाम 
  • बक्सर: राम रेखा घाट, रामेश्वरनाथ मंदिर 
  • वाराणसी: तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती 
  • सीतामढ़ी (उत्तर प्रदेश): सीता समाहित स्थल (सीता माता मंदिर) 
  • प्रयागराज: त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम 
  • श्रृंगवेरपुर: श्रृंग ऋषि मंदिर 
  • चित्रकूट: गुप्त गोदावरी, राम घाट और सती अनुसूया मंदिर 
  • नासिक: त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पंचवटी (सीता गुफा और कालाराम मंदिर
  • हंपी: अंजनाद्री हिल, विरुपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर 
  • रामेश्वरम: रामनाथस्वामी मंदिर और धनुषकोडी

जानें कुल कितना आएगा खर्च
IRCTC के अनुसार, टूर पैकेज की कीमतें तीन कैटेगरी सुपीरियर, डीलक्स और कम्फर्ट के हिसाब से तय की गई हैं. यात्रा की शुरुआत सबसे आप 1,15,180 रुपये, कम्फर्ट कैटेगरी (AC III Tier, Triple Share)  में कर सकते हैं. वहीं, सबसे अधिक कीमत 1,85,950 रुपये रखी गई है, जो सुपीरियर कैटेगरी (AC I Cabin, Single Share) के लिए है. बता दें 5 से 11 साल के बच्चों के लिए भी अलग रेट तय किए गए हैं. यह यात्रा 2 दिसंबर 2025 से शुरू होगी.

अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए क्लिक करें. 

