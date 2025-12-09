scorecardresearch
 
शिलांग की हसीन वादियों में मनाएं नए साल का जश्न, फ्लाइट से ट्रैवल...रहने-खाने की व्यवस्था, मिलेंगी ये सुविधाएं

IRCTC ने लखनऊ से शिलांग के लिए 06 रात 07 दिन का स्पेशल हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस पैकेज में पर्यटकों को शिलांग, मावलिनोंग, गुवाहाटी, काजीरंगा जैसे खूबसूरत स्थान घूमने का मौका मिलेगा.

shillong Tourism (File Photo- Getty image)
अगर आप आने वाले साल की शुरुआत और नए साल का सेलिब्रेशन प्रकृति की गोद मे करना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. यह टूर पैकेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शिलांग के लिए है, जो 06 रात एवं 07 दिन का है.

ये टूर पैकेज 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा. इस टूर में पर्यटकों को शिलांग, मावलिनोंग, गुवाहाटी और काजीरंगा की हसीन वादियां घूमने का मौका मिलेगा.

जानिए इस टूर की विशेषताएं 
इस टूर में यात्रियों के लखनऊ से गुवाहाटी आने-जाने की व्यवस्था सीधी फ्लाइट से की गई है. साथ ही खान-पान एवं ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में की गई है. यात्रा के दौरान पर्यटकों को 7 सिस्टर्स फॉल्स, नोहकलिका फॉल्स, मावस्मई गुफाएं, एलीफेंट फॉल्स, मावलिननॉन्ग गांव (एशिया का सबसे साफ गांव), लिविंग रूट ब्रिज, दावकी (भारत-बांग्लादेश सीमा), डॉन बॉस्को म्यूजियम, उमियम झील, बारापानी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मां कामाख्या मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी पर सूर्यास्त आदि का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया
एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 77400 /-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 56600/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 54100/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रु. 48960/-, बेड सहित एवं मूल्य रु. 39200/- बिना बेड के होगा.

इस तरह से करें बुकिंग
IRCTC उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है.
लखनऊ. 8287930911/9236391911/8287930902
कानपुर. 9415042930

