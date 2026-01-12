scorecardresearch
 
IRCTC Tour Package: सस्ते में करें राम नगरी अयोध्या से लेकर जगन्नाथ पुरी तक की यात्रा, रहना-खाना फ्री! EMI पर करें बुकिंग

IRCTC ने फरवरी में 9 दिन और 10 रात का धार्मिक यात्रा टूर पैकेज लॉन्च किया है. जो ताजनगरी आगरा से शुरू होकर गया, पुरी, कोणार्क, कोलकाता, गंगासागर, बैद्यनाथ धाम, वाराणसी और अयोध्या की यात्रा कराएगा. यात्रा में नाश्ता, दोपहर और रात्रि का शाकाहारी भोजन तथा स्थानीय भ्रमण शामिल हैं. बुकिंग के लिए EMI की सुविधा भी उपलब्ध है.

भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से कर सकेंगे तमाम तीर्थ स्थलों की यात्रा (File Photo-ITG)

अगर आप फरवरी में धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. 9 दिन और 10 रात का यह टूर पैकेज 5 फरवरी से 14 फरवरी तक संचालित किया जाएगा. ताजनगरी आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा शुरू होने वाले इस टूर पैकेज में गया, पुरी जगन्नाथ, कोणार्क मंदिर, कोलकाता, गंगासागर, बैद्यनाथ धाम, वाराणसी, अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी.

इस यात्रा के दौरान विष्णुपद मंदिर गया, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर कोलकाता में गंगासागर, जसीडीह में बैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी का भ्रमण कराया जाएगा. श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की संख्या 767 है. जिसमें 2 एसी में कुल 49 सीटें, 3 एसी मे कुल 70 सीटें और स्लीपर क्लास में कुल 648 सीटें निर्धारित की गई हैं.

इस यात्रा के दौरान ट्रेन पकड़ने और उतरने की सुविधा आगरा कैंट - ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मी बाई झाँसी,उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और बनारस स्टेशनों पर की गई है. इस पैकेज में 02 एसी, 03 एसी एवं स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण सम्मिलित है.

जानिए कितना होगा किराया:
इकोनामी श्रेणी में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रू. 19110/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू0 17950/- है. जिसमें स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर शेयरिंग नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी.

स्टैंडर्ड श्रेणी में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रू. 31720/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू0 30360/- है. जिसमें 3एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग - पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है.

कम्फर्ट श्रेणी में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रू. 41980/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू0 40350/- है. जिसमें 2एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी.

इस तरह करें बुकिंग:
IRCTC उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि उक्त यात्रा की बुकिंग हेतु पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से आनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है.

इसके साथ ही इस यात्रा सेवा में  LTC और  EMI की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है:
9236391908, 8287930908, 9305111763, 8595924294, 8595924299, 8287930926, 8595924293

---- समाप्त ----
