IRCTC ने लॉन्च किया 'दिव्य दक्षिण दर्शन' हवाई टूर पैकेज, रहने-खाने से घूमने तक मिलेंगी ये सुविधाएं

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) एक तरफ जहां ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए खास टूर पैकेज का संचालन करता है तो वहीं दूसरी हवाई टूर पैकेज भी लांच करता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ ने दक्षिण भारत के दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए "दिव्य दक्षिण दर्शन" नाम से एक हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है.
यह पैकेज 06 रात एवं 07 दिन का है. जिसमें मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं त्रिवेन्द्रम का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 07.02.26 से 13.02.26 और 16.02.26 से 22.02.26 तक चलाया जाएगा.
आइए जानते हैं इस टूर पैकेज में क्या होगा खास-
इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से मदुरै एवं त्रिवेन्द्रम से लखनऊ आने-जाने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खाने-पीने एवं ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में की गई है. यात्रा के दौरान थिरुमलाई नायक महल, मीनाक्षी अमा मंदिर, पजमुधीर सोलाई मंदिर, धनुषकोडी, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर, डॉ. अब्दुल कलाम स्मारक, सनसेट पॉइंट, विवेकानन्द रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर प्रतिमा, कुमारी अम्मन मंदिर, महात्मा गांधी स्मारक, सुचिन्द्रम मंदिर, पद्मनाभस्वामी मंदिर, वैक्स संग्रहालय आदि का भ्रमण कराया जाएगा.
जानिए कितना होगा किराया?
इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 81700/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 63000/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 59200/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू. 50300/-, बेड सहित एवं मूल्य रू. 45500/- बिना बेड के होगा.
इस तरह करें बुकिंग:
IRCTC उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.
लखनऊ- 9236391911/8287930911/8287930902
कानपुर- 9415042930