INS Dunagiri: भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत, पूर्वी तट अब और सुरक्षित

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना (Indian Navy) के लिए शिवालिक क्लास फ्रिगेट के युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी (INS Dunagiri) को कोलकाता में लॉन्च किया. इसे हुगली नदी में उतारा गया. इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की एक चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया है. नौसेना के पास इसी नाम का एक युद्धपोत था, जो साल 2010 में 33 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गया था.

आईएनएस दूनागिरी (INS Dunagiri) को कोलकाता के गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने बनाया है. यह युद्धपोत प्रोजेक्ट-17ए का चौथा जंगी जहाज है. इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के लिए कुल सात जंगी जहाज बनाए जाने हैं. चार मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाए जा रहे हैं. तीन कोलकाता में बनाए जा रहे हैं. पिछले महीने तीसरा युद्धपोत INS Udaygiri लॉन्च किया गया था. सातों जंगी जहाजों का नाम देश की अलग-अलग पर्वत चोटियों के नाम पर रखा जा रहा है.

आईएनएस दूनागिरी (INS Dunagiri) में 75 फीसदी हथियार, नेविगेशन सिस्टम, यंत्र और उपकरण सभी स्वदेशी हैं. इसकी डिजाइन नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया है. इसमें ज्यादा बेहतर स्टेल्थ मैकेनिज्म, आधुनिक हथियार, सेंसर्स और मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं. आज ही के दिन इसका पुराना वर्जन 2010 में रिटायर हुआ था.

INS Dunagiri की रेंज है 9000 किलोमीटर

Raksha Mantri launched Y- 3023 Dunagiri, Project 17A frigate at GRSE Ltd, Kolkata. Admiral R Hari Kumar, Chief of Naval Staff, senior officers from Indian Navy & MoD attended. pic.twitter.com/p0EnE7CHrT