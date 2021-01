भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी: 6 पड़ोसी देशों को मिलेगी Vaccine, तीन से चल रही बातचीत

एक तरफ देश में कोरोना वायरस के खि‍लाफ युद्धस्तर पर टीकाकरण शुरू हो गया है, दूसरी तरफ भारत ने अपने पड़ोसी देशों की ओर भी मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत अपने करीब 10 पड़ोसी देशों को वैक्सीन सप्लाई करने जा रहा है. इनमें से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को वैक्सीन भेजी जा रही है, जबकि श्रीलंका, अफगानिस्तान, और मॉरिशस से बातचीत चल रही है.

अब तक भारत के कई पड़ोसी देश भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की डिमांड कर चुके हैं. भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भूटान और मालदीव को पहली खेप सप्लाई भी कर दी है. इस तरह भूटान और मालदीव भारत से वैक्सीन लेने वाले पहले देश बन गए हैं.

शुरू हुई वैक्सीन की सप्लाई

महामारी के वक्त भी भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए अपनी 'नेबर्स फर्स्ट' की नीति के साथ रहा और मालदीव और भूटान को पहले दो देशों के रूप में चुना, जिन्हें 20 जनवरी को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है.

बुधवार की सुबह वैक्सीन की 1,50,000 डोज भूटान पहुंची और दोपहर बाद 1,00,000 डोज मालदीव पहुंच गई. गुरुवार को बांग्लादेश और नेपाल को वैक्सीन की पहली खेप मिल जाएगी, जबकि म्यांमार और सेशेल्स को उनकी पहली खेप शुक्रवार को मिलेगी.

भूटान पहला देश है जिसे भारत सरकार की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित कोविडशील्ड वैक्सीन बतौर गिफ्ट मिली है. हालांकि, इसी दिन मालदीव को भी वैक्सीन मिल गई.

कोरोना से निपटने में मदद, दवाइयां, टीके और फंड के अलावा भूटान सरकार के अनुरोध पर भारत ने कोरोना की वजह से उपजीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 501 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड भी जारी किया है.

भारत की 'वैक्सीन मैत्री'

इसे 'वैक्सीन मैत्री' बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट‍्वीट किया, “वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबे समय से एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत को गर्व है. कई देशों को कल से वैक्सीन सप्लाई शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में जारी रहेगी. #VaccineMaitri”

India is deeply honoured to be a long-trusted partner in meeting the healthcare needs of the global community. Supplies of Covid vaccines to several countries will commence tomorrow, and more will follow in the days ahead. #VaccineMaitri https://t.co/9Czfkuk8h7