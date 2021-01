भारत से 6 देशों को वैक्सीन सप्लाई शुरू, इस पड़ोसी देश के लिए निकली पहली खेप

देश में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है. पहले चार दिन में 6.31 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है. वहीं, एक दिन में सबसे ज्यादा 207,229 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी. अमेरिका में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को टीका लगा था. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दुष्प्रभाव के कुल 0.18 फीसदी मामले रिपोर्ट हुए हैं.

कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 दिनों में अब तक 6,31,417 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं. इसमें से सिर्फ 0.18 फीसदी लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं, जबकि गंभीर साइड इफेक्ट यानि कि जिन्हें टीका लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनकी तादाद 0.002% है. जाहिर है ये संख्या बहुत कम है और कोरोना का टीका करीब करीब पूरी तरह सुरक्षित है.

कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को Nasal वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दी है. कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा. Nasal वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती हैं. नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा.

इधर, भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों से भारतीय निर्मित कोरोना के टीकों के लिए कई अनुरोध मिले हैं. इन अनुरोधों के जवाब में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, करीब 10 देशों में वैक्सीन को भेजने की तैयारी की है. हालांकि, इसमें से अभी कुछ ही देशों में वैक्सीन भेजी जाएगी. अन्य देशों में क्लियरेंस मिलने के बाद वैक्सीन के खेप को भेजा जाएगा.

#UPDATE | Mumbai: Flight carrying the first consignment of 1.5 lakh dosages of Covidshield to Bhutan from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, has been delayed. https://t.co/gPKfeRAoSf