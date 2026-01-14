scorecardresearch
 
पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर गिरफ्तार, शेल्टर होम भेजी गई

भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में स्थानीय मुस्लिम नासिर हुसैन से शादी की. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर के सरकारी शेल्टर होम में भेजा गया. हाईकोर्ट ने जोड़े को परेशान न करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे नजरबंद किया. कौर ने वीजा बढ़ाने और पाकिस्तानी नागरिकता की मांग की. पूर्व विधायक ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया.

सरबजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo ITG)
पाकिस्तान में नवंबर में एक स्थानीय मुस्लिम से विवाह करने वाली भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर (48) को गिरफ्तार कर लाहौर के सरकारी शेल्टर होम में भेज दिया गया है. सरबजीत कौर नवंबर 2025 में गुरु नानक के जन्मदिवस समारोह में भाग लेने 2,000 अन्य सिख तीर्थयात्रियों के साथ भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आई थीं.

तीर्थयात्रियों से लौटने के बाद कौर गायब हो गई
तीर्थयात्रियों से लौटने के बाद कौर गायब हो गई. बाद में पता चला कि वह लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखुपुरा जिले के नासिर हुसैन से शादी की. कौर और उनके पति ने बाद में लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस पर अवैध छापेमारी और विवाह खत्म करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की.

कौर के पति नासिर हुसैन फिलहाल पुलिस कस्टडी में
हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिस को जोड़े को परेशान न करने का आदेश दिया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और कौर को शेल्टर होम भेज दिया. कौर के पति नासिर हुसैन फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं. अधिकारियों ने कौर को भारत वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन वाघा-अटारी बॉर्डर बंद होने के कारण यह संभव नहीं हो सका.

सरबजीत कौर ने वीडियो में ये बताया
सरबजीत कौर ने वीडियो में बताया कि वह तलाकशुदा हैं और नासिर हुसैन से शादी करने के लिए पाकिस्तान आई थीं. निकाह से पहले उन्हें मुस्लिम नाम "नूर" दिया गया. वहीं, पूर्व पंजाब विधानसभा सदस्य महिंदर पाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें "भारतीय जासूस" बताने का आरोप लगाया और कहा कि वीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तान में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है.

