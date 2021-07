यात्रीगण कृपया ध्यान दें! मुंबई-गोरखपुर रूट पर समर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, 15 जुलाई से बुकिंग शुरू

भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपनी यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार रेल सेवाओं का विस्तार कर रहा है. पश्चिमी रेलवे (Western Railways) ने यात्रियों की सुविधा के लिए, बांद्रा टर्मिनस (Bandra terminus) और गोरखपुर (Gorakhpur) के बीच विशेष ट्रेन (Special Train) की यात्राओं को मौजूदा समय और स्टॉपेज पर बढ़ाया जा रहा है.

पश्चिमी रेलवे ट्रेन संख्या 05302 की विस्तारित यात्राओं की बुकिंग 15 जुलाई, 2021 को पीआरएस काउंटरों (PRS Counter) और आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर शुरू होगी.जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होगा उन्हीं को समर स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.

