Indian Railways: कुतुब मीनार से ऊंचे खम्भों पर मणिपुर में बन रहा रेलवे ब्रिज, देखें शानदार वीडियो

Indian Railways: पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) में रेलवे की महत्वाकांक्षी जिरीबाम-इंफाल नई रेलवे लाइन परियोजना (Jiribam-Imphal New Railway Line Project) का कार्य प्रगति पर है. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अनुसार, जिरीबाम में पुल संख्या 53 इम्फाल नई रेल लाइन परियोजना का निर्माण बराक नदी (Barak River) पर किया जा रहा है, जिसे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर (Manipur) की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है.

रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके पुल का शानदार वीडियो शेयर किया है. जिसमें कहा गया कि जिरीबाम-इंफाल नई लाइन परियोजना में ब्रिज नंबर 53 का निर्माण मणिपुर की सबसे बड़ी नदी बराक नदी पर किया गया है. पुल बेहद ही मुश्किल स्थान पर स्थित है, जहां सबसे ऊंचे पियर्स (खंभों) की ऊंचाई 75 मीटर (कुतुब मीनार से अधिक) ऊंची है.

Bridge no.53 in the Jiribam-Imphal New Line Project has been constructed on the river Barak; the largest river of Manipur.



