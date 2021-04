भारतीय रेल का बड़ा फैसला, रेलवे कैंप में आम नागरिकों का मुफ्त में होगा RT-PCR टेस्ट

कोरोना संकट के बीच हर कोई एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, प्रयास है कि इस महामारी के खिलाफ साथ में लड़ा जाए. इसी बात को समझते हुए अब भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. ऐलान किया गया है कि अब आम नागरिकों का RT PCR टेस्ट मुफ्त में ही किया जाएगा. जो भी शख्स भारतीय रेलवे का कर्मचारी नहीं है, लेकिन उनके कैंप में इलाज के लिए आएगा, उनका RT PCR टेस्ट फ्री में होगा और वहीं उनको दी जाने वाली कोविड डाइट पर भी कोई चार्च नहीं लगेगा.

कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला

जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में एक सक्रिय भूमिका निभाई है. जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से लेकर कोविड कोच बनाने तक, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने से लेकर लोगों को मुश्किल सयम में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक, भारतीय रेलवे ने हमेशा फोरफ्रंट पर काम किया है. इसी कड़ी में अब फैसला लिया गया है कि भारतीय रेलवे मुफ्त में कोविड टेस्ट करेगा, वहीं उनके अस्पतालों में दी जा रही कोविड डाइट पर भी चार्ज नहीं लगाएगा. जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं और सभी इस महामारी से प्रभावी अंदाज में लड़ सकें.

Indian Railway waives of charges for Covid testing and diet supplied during Covid related hospitalisation

for non Railway patients.



Waiving of these key medical charges is step towards making the health care accessible for all. pic.twitter.com/EOBl802Za7