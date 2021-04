बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं के बाद अब वैक्सीन के लिए भी मारामारी, मुंबई में 3 दिन बंद रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर

कोरोना महासंकट का सामना कर रही मायानगरी मुंबई इस वक्त वैक्सीन की शॉर्टेज से जूझ रही है. हालात ये हो गए हैं कि मुंबई में अगले तीन दिनों तक वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने का फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र पहले ही 1 मई से 18+ वालों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर चुका है.

मुंबई में पिछले कई दिनों से वैक्सीन की शॉर्टेज है, हर रोज कोई ना कोई सेंटर बंद रहता है. बीते दिन भी मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन वैक्सीन बहुत कम थी.

बीएमसी का कहना है कि अभी उनके पास वैक्सीन नहीं है, ऐसे में जब उपलब्ध होगी तो लोगों को फोन, मैसेज कर दिया जाएगा. बीएमसी की ओर से ट्वीट कर लोगों से सहयोग की अपील की गई है.

#MyBMCVaccinationUpdate



Owing to non-availability of vaccine stock, no vaccination will be conducted at any Govt/BMC/Pvt CVC for the next 3 days (30 Apr-2 May)



All efforts are being made to make more stock available & resume the drive



We urge Mumbaikars to cooperate with BMC https://t.co/sqqp1m7daE