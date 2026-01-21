रेलयात्री ध्यान दें! फरवरी-मार्च में इस रूट की 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट
Railway News: पूर्वोत्तर रेलवे में गोंडा-गोंडा कचहरी स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए फरवरी से मार्च 2026 तक प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य होंगे. इस दौरान कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. जबकि कई ट्रेनों का रूट डायवर्जन और शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन किया जाएगा. रेलवे ने प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की है.
भारतीय रेलवे एक तरफ जहां ट्रेनों को सही समय से चलने के लिए तमाम तकनीकी बदलाव करता है. वहीं, रेलवे ट्रैक का भी दोहरीकरण और तहरीकरण किया जा रहा है. ताकि ट्रेनों को सही समय से और निर्बाध गति से चलाया जा सके.
इसी कड़ी मे पूर्वोत्तर रेलवे में भी लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है. गाड़ियों की गति बढ़ाने, संचलन समय में बचत करने एवं अतिरिक्त गाड़ियों के संलचन हेतु गोण्डा-बुढ़वल रेलखंड पर स्थित गोण्डा-गोण्डा कचहरी स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के प्रावधान के लिए 18 फरवरी से 19 मार्च, 2026 तक प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य तथा 20 मार्च, 2026 को मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण का कार्य होना है. जिसके कारण के इस रूट से होकर चलने वाली दो दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का फरवरी और मार्च में अलग-अलग तारीखों में निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, पुनर्निर्धारण, शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा.
इस संदर्भ मेंपूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि परिचालनिक सुगमता के लिए पूर्वोत्तर रेलवे मे लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है. ताकि ट्रेनों को सुगमता और समयबद्ध तरीके से चलाया जा सके. यात्रियों की सुविधा के रेलवे की ओर से प्रभावित ट्रेनों की जानकारी दी गई है.
> बान्द्रा टर्मिनस से 15 मार्च, 2026 को चलने वाली 22921 बान्द्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 17 मार्च, 2026 को चलने वाली 22922 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> ग्वालियर से 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 22199 ग्वालियर-बलरामपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> बलरामपुर से 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 22200 बलरामपुर-ग्वालियर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> छपरा से 16 मार्च, 2026 को चलने वाली 15133 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> आनन्द विहार टर्मिनस से 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 15134 आनन्द विहार टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 17 मार्च, 2026 को चलने वाली 12597 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> पुणे से 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 15029 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 21 मार्च, 2026 को चलने वाली 15030 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 22 मार्च, 2026 को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> वाराणसी से 03 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 14213 वाराणसी-बहराइच एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> बहराइच से 04 से 21 मार्च, 2026 तक चलने वाली 14214 बहराइच-वाराणसी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> अयोध्या कैण्ट से 16 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 64220 अयोध्या कैण्ट-मनकापुर मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> मनकापुर से 16 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 64223 मनकापुर-अयोध्या धाम मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> अयोध्या धाम से 16 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 64224 अयोध्या धाम-मनकापुर मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> मनकापुर से 16 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 64217 मनकापुर-अयोध्या कैण्ट मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> रक्सौल से 18 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> आनन्द विहार टर्मिनस से 19 से 21 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15274 आनन्द विहार टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोण्डा एवं बहराइच के मध्य 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 75109/75110 गोण्डा-बहराइच-गोण्डा डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोण्डा एवं बहराइच के मध्य 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 75111/75112 गोण्डा-बहराइच-गोण्डा डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोण्डा एवं बहराइच के मध्य 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 75113/75114 गोण्डा-बहराइच-गोण्डा डेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोण्डा एवं सीतापुर के मध्य 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55033/55034 गोण्डा-सीतापुर-गोण्डा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> सीतापुर एवं शाहजहाँपुर के मध्य 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55059/55060 सीतापुर-शाहजहांपुर-सीतापुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोण्डा से 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55091 गोण्डा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> सीतापुर सिटी से 03 से 21 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55092 सीतापुर सिटी- गोण्डा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 02 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोण्डा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोण्डा से 03 से 21 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55094 गोण्डा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 16 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोमतीनगर से 17 से 21 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15082 गोमतीनगर- गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> ऐशबाग से 17 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर से 18 से 21 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> छपरा से 17 से 19 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15114 छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोमतीनगर से 19 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15113 गोमतीनगर-छपरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर एवं लखनऊ जं. से 18 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
> भटनी एवं अयोध्या धाम से 18 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 65115/65116 भटनी-अयोध्या धाम-भटनी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोण्डा से 21 मार्च से 22 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55032 गोण्डा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
> गोरखपुर एवं बढ़नी से 21 से 22 मार्च, 2026 तक चलने वाली 55075 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
Diverted Trains List: इन ट्रेनों का होगा मार्ग परिवर्तन
> बरौनी से 15 मार्च, 2026 को चलने वाली 14691 बरौनी-जम्मूतवी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> गोरखपुर से 10 मार्च, 2026 को चलने वाली 12597 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> आनन्द विहार टर्मिनस से 13 मार्च, 2026 को चलने वाली 15622 आनन्द विहार टर्मिनस-कामाख्या एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-गोरखपुर-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-वाराणसी-औडिहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी.
> पनवेल से 16 मार्च, 2026 को चलने वाली 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> दरभंगा से 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग छपरा-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी-ऐशबाग-मानकनगर-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल रास्ते चलाई जाएगी.
> मथुरा जं. से 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 15110 मथुरा जं.-छपरा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-भटनी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-बनारस-वाराणसी-औंड़िहार-भटनी के रास्ते चलाई जाएगी.
> गुवाहाटी से 16 मार्च, 2026 को चलने वाली 15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> बापूधाम मोतिहारी से 17 मार्च, 2026 को चलने वाली 15567 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> लखनऊ जं. से 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 15204 लखनऊ जं.-बरौनी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> गोरखपुर से 17 मार्च, 2026 को चलने वाली 15067 गोरखपुर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> डिब्रूगढ़ से 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> ललितग्राम से 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> गोरखपुर से 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 15029 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी
> गोरखपुर से 09 मार्च, 2026 को चलने वाली 22423 गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर-गोण्डा-सीतापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी-रोजा के रास्ते चलाई जाएगी.
> कटिहार से 28 फरवरी से 09 मार्च तक एवं 13 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> ओखा से 08 मार्च एवं 15 मार्च, 2026 को चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 08 एवं 25 फरवरी तथा 04 मार्च, 2026 को चलने वाली 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> यशवंतपुर से 11 मार्च, 2026 को चलने वाली 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> आनन्द विहार टर्मिनल से 09, 11, 16 एवं 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 14010 आनन्द विहार टर्मिनल-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोण्डा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> एर्णाकुलम से 13 मार्च, 2026 को चलने वाली 12522 एर्णाकुलम-बरौनी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> अमृतसर से 09 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर कैंट-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> दरभंगा से 16 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग छपरा-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी-ऐशबाग-मानकनगर-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.
> नई दिल्ली से 17 से 19 मार्च, 2026 तक चलने वाली 02570 नई दिल्ली-दरभंगा विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-मानकनगर-ऐशबाग-बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-बनारस-वाराणसी जं.-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी.
> बरौनी से 18 से 20 मार्च, 2026 तक चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग छपरा-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी-ऐशबाग-मानकनगर-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.
> नई दिल्ली से 16 से 19 मार्च, 2026 तक चलने वाली 02564 नई दिल्ली-बरौनी विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-मानकनगर-ऐशबाग-बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-बनारस-वाराणसी-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी.
> छपरा से 18 एवं 20 मार्च, 2026 को चलने वाली 15109 छपरा-मथुरा जं. एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग भटनी-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी-ऐशबाग-मानकनगर-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग भटनी-औडिहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.
> चण्डीगढ़ से 11 एवं 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 15904 चण्डीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-भटनी-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-वाराणसी-औडिहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी.
> तिरुवनन्तपुरम उत्तर से 10, 11, 15, 17 एवं 18 मार्च, 2026 को चलने वाली 12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> अमृतसर से 09 एवं 16 मार्च, 2026 को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-गोरखपुर-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-वाराणसी-औडिहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी.
> यशवंतपुर से 09 एवं 16 मार्च, 2026 को चलने वाली 12592 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> आनन्द विहार टर्मिनस से 11 एवं 14 मार्च, 2026 को चलने वाली 15134 आनन्द विहार टर्मिनस-छपरा निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
> अमृतसर से 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 14674 जयनगर -अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-भटनी-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-शाहगंज-मऊ-भटनी-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी.
> जयनगर से 18 एवं 19 मार्च, 2026 को चलने वाली 14673 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग भटनी-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग भटनी-मऊ-शाहगंज-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> गोरखपुर से 19 एवं 20 मार्च, 2026 को चलने वाली 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
> अमृतसर से 22 फरवरी, 01 मार्च एवं 08 मार्च, 2026 को चलने वाली 15136 अमृतसर-छपरा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग सीतापुर-गोण्डा-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.