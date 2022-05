Summer Special Train: गुजरात से बिहार के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, ऐसे कराएं टिकट बुकिंग

Indian Railways: कई राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. लंबे समय तक छुट्टियां होने की वजह से बच्चे अपने माता-पिता के साथ घूमने जाते हैं. ऐसे में ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. अब यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे ने गुजरात से बिहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. यह ट्रेन अहमदाबाद से पटना के बीच चलेगी. ट्रेन में टिकट की बुकिंग IRCTC वेबसाइट के जरिए करवाई जा सकती है.

वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके बताया, ''यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद एवं पटना के बीच विशेष किराए पर ग्रीष्‍मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. ट्रेन संख्‍या 09417 की बुकिंग 12 मई, 2022 से यात्री आरक्षण केन्‍द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू है.''

जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 09417 अहमदाबाद से पटना के बीच चलेगी. यह ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी. सोमवार को सुबह 9:10 मिनट पर चलकर ट्रेन अगले दिन मंगलवार को 9 बजे पटना पहुंचेगी. इसके बाद, 09418 नंबर ट्रेन पटना से चलकर अहमदाबाद आएगी. यह मंगलवार को देर रात 11:45 बजे पटना से चलेगी और गुरुवार को सुबह 11:20 मिनट पर अहमदाबाद पहुंचेगी.

For the convenience of passengers, WR will run Summer Special train on Special Fare between Ahmedabad & Patna stations.



Booking of Train No. 09417 is open from 12th May, 2022 at PRS counters & IRCTC website. pic.twitter.com/t1JfnmaWxP