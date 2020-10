दिवाली-छठ के लिए आज से चलेंगी 392 स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट, जानें कितना होगा किराया

इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए आज यानी 20 अक्टूबर से 392 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच चलेंगी. इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों (festival special trains) के नाम से चलाया जाएगा. इन ट्रेनों के लिए स्पेशल ट्रेन के बराबर किराया देना होगा.

बता दें कि रेलवे 12 मई से देशभर में करीब 550 मेल/एक्सप्रेस विशेष ट्रेन चला रहा है. हालांकि, त्योहारों के दौरान यात्रा के लिए बढ़ी टिकटों की डिमांड और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने सभी जोन (Zonal Railways) में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है. इससे रेल यात्रियों को सफर की अतिरिक्त सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी. रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी.

इंडियन रेलवे ने सभी रेलवे जोन को इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी है. इसमें कुछ ट्रेनों का नियमित रूप से संचालन होगा जबकि कुछ को साप्ताह में 3-4 दिन चलाया जाएगा. इसके अलावा साप्ताहिक ट्रेनें भी चलेंगी.

Ministry of Railways approves Zonal Railways' proposal for the operation of 196 pairs of Festival Special trains. The trains will be operated between 20th October to 30th November. The fare applicable for these services will be that applicable for special trains. pic.twitter.com/Xa6XvncgVd