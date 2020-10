रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनों की संख्या, 15 अक्टूबर से इन रूट्स पर दौड़ेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 15 अक्टूबर से नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. जिसमें मुंबई सेंट्रल-इंदौर सुपरफास्ट अवंतिका एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल-ओखा सुपरफास्ट सौराष्ट्र मेल और बांद्रा टर्मिनस-रामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से चलेंगी. इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-भुज एसी एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-एच निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस और मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस भी शामिल है.

ट्रेन सं. 02961/02962 मुंबई सेंट्रल-इंदौर सुपरफास्ट स्पेशल अवंतिका एक्सप्रेस (प्रतिदिन) चलेगी. जिसमें ट्रेन सं. 02961 मुंबई सेंट्रल-इंदौर विशेष ट्रेन 15 अक्टूबर, 2020 से मुंबई सेंट्रल से 19.10 बजे प्रस्थान करके अगले दिन 09.15 बजे इंदौर पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन सं. 02962 इंदौर-मुंबई सेंट्रल विशेष ट्रेन 15 अक्टूबर, 2020 से इंदौर से 16.15 बजे प्रस्थान करके अगले दिन 06.10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. यह ट्रेन यात्रा के दौरान बोरीवली, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, मेघनगर, थांदला रोड, बामनिया, रतलाम, खाचरोद, नागदा, उज्जैन तथा देवास स्टेशनों पर ठहरेगी.



ट्रेन सं. 09021/09022 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलेगी. जिसमें ट्रेन सं. 09021 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ विशेष ट्रेन 17 अक्टूबर, 2020 से बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक शनिवार को 12.55 बजे प्रस्थान करके अगले दिन 19.15 बजे लखनऊ पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन सं. 09022 लखनऊ-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन 18 अक्टूबर, 2020 से लखनऊ से प्रत्येक रविवार को 23.35 बजे प्रस्थान कर मंगलवार को 08.00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. यह ट्रेन यात्रा के दौरान बोरीवली, बोईसर, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा जं., हाथरस सिटी, कासगंज, फार्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज एवं कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर ठहरेगी.

इन स्पेशल ट्रेनों में सफर के लिए टिकट की बुकिंग 12 अक्टूबर से शुरू हो गई है. पश्चिम रेलवे ने ट्ववीट के जरिए स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग और रूट्स की जानकारी दी. रेलवे के मुताबिक मुंबई-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस सहित 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाई जाएंगी.

Western Railway has decided to run 15 more pairs of special trains, including Mumbai – Ahmedabad Tejas Express for the convenience of passengers.



