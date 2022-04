VIDEO: चलती ट्रेन से नीचे उतरते समय फिसल गया युवक और फिर...

कई बार देखने को मिलता है कि यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं. अब कुछ इसी तरह की एक घटना चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली है. आरपीएफ द्वारा जारी सीसीटीवी फूटेज में एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हुए दिख रहा है. इस दौरान हड़बराहट में शख्स ट्रेन से फिसल गया. हालांकि, पास ही मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के एक महिला पुलिसकर्मी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए किसी तरह उस यात्री की जान बचा ली.

आरपीएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार की रात एग्मोर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर 4 पर आरपीएफ महिला पुलिसकर्मी ए. माधुरी गश्त दे रही थी. उस दौरान रॉक फॉर्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नम्बर 4 से रवाना हो रही थी. इतने में ही एक शख्स ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की और फिसल गया. फिसलने के बाद शख्स प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में फंस गया. माधुरी ने बहादुरी दिखाते हुए इस व्यक्ति को ट्रेन के नीचे आने से पहले ही प्लेटफार्म पर वापस खींच उसकी जान बचा ली.

Humane act by a lady RPF constable saves a passenger's life!



Ms. A. Mathuri, an on-duty RPF constable at Egmore, Chennai swiftly reacted on noticing a passenger falling from a moving train & pulled him back to safety.



Life is precious!

Never board/alight from moving trains! pic.twitter.com/YsdAcAjxJV