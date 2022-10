रेलवे के इंतजाम नाकाफी, छठ पूजा के लिए जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग

छठ के त्योहार के चलते यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है. इन ट्रेनों में यात्रियों के लिए चढ़ पाना मुश्किल हो रहा है. कई यात्री जान जोखिम डालकर यात्रा करते हुए दिख रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि वे हर मुश्किल बर्दाश्‍त करके छठ पर घर जरूर जाएंगे.

Crowds erupted in trains in views of Chhath