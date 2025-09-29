बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात, देश में अमृत भारत एक्सप्रेस की संख्या हुई 15, देखें पूरी लिस्ट

बिहार को रेल नेटवर्क में नई रफ्तार देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तीन अमृत भारत एक्सप्रेस और चार पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है. बताया जा रहा है कि बिहार में ये सात ट्रेनों का संचालन कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद करेगा और पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर देने में भी सहायक होगा.
बिहार को मिली हैं ये तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस
इसके अलावा बिहार को चार नई पैसेंजर ट्रेनों की भी सौगात मिली है. इनमें पटना–बक्सर, झाझा–दानापुर, नवादा–पटना और पटना–इसलामपुर पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. अब तक भारत में कुल 12 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थीं, जिनमें से 10 का परिचालन बिहार से होता है. बिहार से तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद अब अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई हैं.
माननीय रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw जी एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री @samrat4bjp जी ने आज 3 #AmritBharatExpress सहित कुल 7 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। #RailInfra4Bihar pic.twitter.com/PtzM6XYnAp— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 29, 2025
ये हैं 15 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें:
1. दरभंगा–आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस
2. सहरसा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस
3. राजेन्द्रनगर टर्मिनल–नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
4. बापूधाम मोतिहारी–आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस
5. दरभंगा–गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
6. मालदा टाउन–गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस
7. सीतामढ़ी–दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
8. गया–दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
9. जोगबनी–ईरोड–जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस
10. सहरसा–छैहरटा (अमृतसर)–सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
11. मालदा टाउन–सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस
12. ब्रह्मपुर–उधना (सूरत) अमृत भारत एक्सप्रेस
13. मुज़फ्फरपुर–चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
14. छपरा–दिल्ली (आनन्द विहार टर्मिनल) अमृत भारत एक्सप्रेस
15. दरभंगा–मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस
बिहार को तीन नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात, देखें रूट्स
अमृत भारत एक्सप्रेस एक आधुनिक और किफायती ट्रेन है, जो यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ सफर का नया अनुभव देती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्मार्ट डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है. यह स्वदेशी ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देती है.