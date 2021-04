Indian Railways: 4 शताब्दी स्पेशल और एक दुरंतो समेत रेलवे चलाने जा रहा कई ट्रेनें, जानें डिटेल्स

देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रहा है. भारतीय रेलवे ने अब 4 शताब्दी एक्सप्रेस, एक दुरंतो स्पेशल समेत कई ट्रेनों को फिर से चलाने का ऐलान किया है.



रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय रेल द्वारा 4 शताब्दी स्पेशल तथा एक दुरंतो स्पेशल ट्रेन आरंभ की जा रही है. ये ट्रेनें 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच शुरू होंगी. जिनसे सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी.

ये शताब्दी ट्रेनें चलेंगी

दुरंतो स्पेशल की जानकारी

सराय रोहिल्ला-दिल्ली-जम्मू तवी (सप्ताह में तीन दिन)

इसके अलावा मुंबई और फैजाबाद के बीच भी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जिसके लिए ट्रेन नंबर 01067 और 01017 में 7 अप्रैल 2021 से टिकट की बुकिंग शुरू होगी.

Special trains between Mumbai and Faizabad / Karaikal.



Bookings for 01067 and 01017 open on 7.4.2021. pic.twitter.com/Aqhgi1fXQo