Railway News: दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली दर्जनों ट्रेनें आज भी कई घंटे लेट, देखें लिस्ट

देश भर में पिछले कई दिनों से शीतलहर और घने कोहरे ने कोहराम मचाया है. कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है. दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी लगातार प्रभावित हो रहा है. आलम यह है कि आज (बुधवार), 24 दिसंबर को भी दर्जनों ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं. जिनमें अपने सही समय से चलने के लिए जानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है.

दरअसल, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. साथ ही नॉर्थ इंडिया में घने कोहरे ने भी अपना डेरा जमा रखा है. एक तरफ शीतलहर से जहां आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है तो वहीं, दूसरी तरफ घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. अलग-अलग इलाकों में कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. ट्रेनों के इंतजार में रेलवे स्टेशनों पर ठंड में रेल यात्रियों का हाल बेहाल हो रहा है.

निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं ये ट्रेनें

दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक बिजी रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की बात करें तो इस स्टेशन से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली-पटना तेजस, राजधानी-नई दिल्ली सियालदह एक्सप्रेस, नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा राजधानी सहित दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं.

Trains Running Status: कोहरे के कारण देर से चल रही ट्रेनों की लिस्ट

> गाड़ी संख्या 12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22824 भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 6:30 घंटे लेट

> नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 8:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 11:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12260 बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13258 दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस 7 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12244 हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 03242 बेंगलुरु दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12875 नीलांचल एक्सप्रेस 2:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22312 बेंगलुरु सहरसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13082 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15483 अलीपुरद्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 26 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12274 नई दिल्ली हावड़ा दूरंतो 12 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12878 नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस 12 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12350 नई दिल्ली गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 06509 दानापुर क्लोन स्पेशल 9 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12392 नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15021 गोरखपुर एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 04078 कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस 4:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

