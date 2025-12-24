Railway News: दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली दर्जनों ट्रेनें आज भी कई घंटे लेट, देखें लिस्ट
Trains Running Late Due to Fog: देश भर में जारी शीतलहर और घने कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.
देश भर में पिछले कई दिनों से शीतलहर और घने कोहरे ने कोहराम मचाया है. कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है. दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी लगातार प्रभावित हो रहा है. आलम यह है कि आज (बुधवार), 24 दिसंबर को भी दर्जनों ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं. जिनमें अपने सही समय से चलने के लिए जानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है.
दरअसल, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. साथ ही नॉर्थ इंडिया में घने कोहरे ने भी अपना डेरा जमा रखा है. एक तरफ शीतलहर से जहां आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है तो वहीं, दूसरी तरफ घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. अलग-अलग इलाकों में कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. ट्रेनों के इंतजार में रेलवे स्टेशनों पर ठंड में रेल यात्रियों का हाल बेहाल हो रहा है.
निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं ये ट्रेनें
दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक बिजी रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की बात करें तो इस स्टेशन से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली-पटना तेजस, राजधानी-नई दिल्ली सियालदह एक्सप्रेस, नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा राजधानी सहित दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं.