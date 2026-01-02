मुश्किल में मुसाफिर! अमृत भारत एक्सप्रेस, राजधानी-दुरंतो समेत कई ट्रेनें आज भी घंटों लेट, देखें लिस्ट 

साल बदल गया लेकिन मौसम का मिजाज नहीं बदला. हम बात कर रहे हैं घने कोहरे और ठंड की. बीते साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जिस घने कोहरे की शुरुआत हुई थी. वह नए साल में भी बदस्तूर जारी है.

इसी के साथ घने कोहरे के चलते ट्रेनों के लेट चलने का सिलसिला भी जारी है. दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली सियालदह राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, पटना राजधानी और हावड़ा राजधानी सहित पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल जैसी दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई-कई घंटे लेट चल रही हैं.

शीतलहर और ठंड में ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों का हाल बेहाल हो रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया जा रहे यात्री ने बताया कि उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई है. ठंड और कोहरा बहुत ज्यादा है. ऐसे में ट्रेन का इंतजार करना काफी मुश्किलभरा साबित हो रहा है.

अरुणाचल प्रदेश के एक पर्यटक ने बताया कि अगरतला त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन से हमें त्रिपुरा जाना है. ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है. वहीं, चिंटू नामक एक यात्री ने बताया कि हमें कोलकाता एक्सप्रेस से गया जाना है लेकिन ट्रेन 5 से 6 घंटे लेट चल रही है. बहुत घना कोहरा है. ऐसे में ठंड में बहुत परेशानी हो रही है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ये ट्रेनें लेट

> गाड़ी संख्या 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12260 सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 6:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12320 ग्वालियर कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12818 आनंद विहार हटिया झारखंड एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15632 गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 19435 अहमदाबाद आसनसोल एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 05562 विशाखापट्टनम रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12282 नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13423 भागलपुर अजमेर हमसफर एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22563 जयनगर उधना अंत्योदय एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 11 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 4 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 01665 अगरतला फेस्टिवल स्पेशल 7:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 14038 नई दिल्ली सिलचर एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12520 अगरतला मुंबई एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15744 फरक्का एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

