राजधानी एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन में बम की अफवाह, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, स्टेशन पर चेकिंग

अफवाहें अक्सर परेशानी का सबब बनती हैं. ऐसी ही अफवाह ने पिछले दो दिनों में एक तरफ जहां पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हलकान कर दिया है तो वहीं, दूसरी तरफ रेल यात्री भी दहशत में आ गए हैं. दरअसल, पिछले दो दिन में यूपी से होकर गुजरने वाली तीन ट्रेनों में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना से हड़कंप मचा है. इन ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया और उसके बाद पूरी ट्रेन की छानबीन की गई.

सूचना के अफवाह निकलने के बाद ट्रेनों को आगे के लिए रवाना किया गया. अब पुलिस और जांच एजेंसियां इस फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने वाले की तलाश कर रही हैं. ट्रेन में संदिग्ध होने की अफवाह की पहली घटना 17 जनवरी की है. जब राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना किसी अज्ञात कॉलर द्वारा दी गई. वहीं, दूसरी घटना अगले दिन 18 जनवरी की है. जब कालिंदी एक्सप्रेस में संदिग्ध वस्तु होने की सूचना ट्रेन में यात्रा कर रहे एक मानसिक रूप से मंद बुद्धि यात्री द्वारा दी गई, जो बाद में अफवाह साबित हुई.

पहला मामला 17 जनवरी का है जब रेलवे सेफ्टी कंट्रोल को यह सूचना मिली यह सूचना मिली कि पटना राजधानी एक्सप्रेस संदिग्ध सामान (बम) रखा गया है. यह फोन दिल्ली से किसी अज्ञात कॉलर द्वारा किया गया था. जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसे नंबर पर फोन किया तो वह फोन स्विच ऑफ हो गया था. उधर इस सूचना के बाद रेल महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था. जिस वक्त यह सूचना दी गई उसे वक्त नई दिल्ली से चलकर पटना के राजेंद्र नगर जाने वाली 12310 तेजस राजधानी एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस रास्ते में थी.

लिहाजा इन दोनों ही ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया. नई दिल्ली से राजेंद्र नगर जा रही राजधानी एक्सप्रेस को अलीगढ़ में रोक कर गहन छानबीन की गई. लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेन में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद ट्रेन को पटना के लिए रवाना किया गया.

वहीं, दूसरी तरफ 12309 राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस को 10:00 बजे रात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रोक दिया गया. मामला राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन से जुड़ा था. लिहाजा तत्काल डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाया गया. इसके बाद जीआरपी आरपीएफ और सिविल पुलिस के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियों द्वारा एक एक डिब्बे की सघन तलाशी ली गई. इस दौरान सुरक्षा कारणों को देखते हुए कोच के यात्रियों को नीचे उतारा गया और ट्रेन के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई.

सुरक्षा एजेंसियों ने उस वक्त राहत की सांस ली जब पूरी ट्रेन की तलाशी लेने के बाद किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु इस ट्रेन में भी नहीं पाई गई. तब जाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. इस दौरान राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकी रही. मौके पर मौजूद चंदौली के दीनदयाल नगर के डिप्टी एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को रात करीब 10 बजे के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई थी कि पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में कोई संदिग्ध वस्तु रख दी गई है. इसके संबंध में डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल टीम को बुलाकर पुर ट्रेन की सघन जांच की गई. लगभग 3 घंटे के बाद ट्रेन को रवाना किया गया. जिस संदिग्ध नंबर द्वारा यह सूचना दी गई थी उसकी भी जांच की जा रही है.

ट्रेन में बम होने की अफवाह की इस घटना के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अगले दिन 18 जनवरी को भिवानी से चलकर प्रयागराज जाने वाली कालिंद्री एक्सप्रेस में संदिग्ध वस्तु (बम) होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. ट्रेन को फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया और पुलिस और डॉग स्क्वॉड ने ट्रेन की सघन चेकिंग की लेकिन चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं दिखाई दी. दो घंटे की सघन चेकिंग के बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया.

वहीं, सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया लेकिन उसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया गया. फिलहाल पुलिस ने ट्रेन में चेकिंग के बाद राहत की सांस ली. भिवानी से चलकर दिल्ली होते हुए प्रयागराज जाने वाली कालिंद्री एक्सप्रेस 14118 फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ही थी. तभी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी की ट्रेन में कोई संदिग्ध वस्तु है. इस सूचना पर स्थानीय पुलिस डॉग सक्याइड सहित भारी पुलिस बल फर्रुखाबाद स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाया. दो घंटे की कड़ी चेकिंग के बाद ट्रेन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया लेकिन जब उसकी जांच की गई तब वह व्यक्ति मानसिक रूप से मंद बुद्धि का बताया गया. फिलहाल पुलिस सोमेश नमक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की जांच कर रही है. ट्रेन की सघन चेकिंग के बाद दो घंटा विलंब से ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया.

(फर्रुखाबाद से फिरोज खान के इनपुट के साथ)

