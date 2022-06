Indian Railways: बस तैयार होने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, हर मौसम में कश्मीर से मिलेगी कनेक्टिविटी

World Highest Rail Bridge, Jammu Kashmir: रेल मंत्रालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल की तस्वीरें ट्वीट की हैं.

चिनाब नदी पर बन रहा ये पुल हर मौसम में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा. रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा चिनाब ब्रिज जल्द ही कश्मीर के लिए हर मौसम में रेल संपर्क लाएगा.

27949 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा पुल

चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है. पुल को जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में कटरा-बनिहाल रेल खंड पर 27949 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है.

इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (krcl) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (usbrl) परियोजना के तहत किया गया है. यह घाटी को देश के बाकी हिस्सों को रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा.

Connecting 🇮🇳: Almost There!



With 88% completion of deck launching, Chenab Bridge will soon bring all-weather rail connectivity to Kashmir. pic.twitter.com/u37lNdGr8N