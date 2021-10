Indian Railways: मार्च 2022 तक चलेंगी ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट, देखें रूट

Railway Trains Update: त्योहारों के महीने की शुरुआत हो चुकी है. ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन अवधि का विस्तार करने का फैसला किया है. दरअसल, त्योहारों के दौरान दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े महानगरों में काम करने वाले अधिकतर लोग फेस्टिव सीजन में अपने घरों का रुख करते हैं. ऐसे में लिमिटेड ट्रेनों की संख्या और लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से या्त्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए रेलवे इंतजाम कर रहा है.

एक तरफ जहां विभिन्न रेलवे जोन में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो वहीं, अलग-अलग रुट्स पर ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है. उत्तर रेलवे ने जहां मुंबई, यूपी के बीच चलने वाली ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ाई है तो वहीं पश्चिम रेलवे ने गुजरात-बंगाल के बीच चलने वाली गाड़ियों की समयावधि बढ़ाने का फैसला किया है.

विस्तारित की गई कुछ ट्रेनें

>गाड़ी संख्या 01407 पुणे लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन अब 29 मार्च तक चलेगी.

>गाड़ी संख्या 01408 लखनऊ जंक्शन पुणे स्पेशल का परिचालन 31 मार्च तक बढ़ाया गया.

>गाड़ी संख्या 02107 एलटीटी लखनऊ जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल 30 मार्च तक चलाई जाएगी.

>गाड़ी संख्या 02108 लखनऊ जंक्शन एलटीटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 मार्च तक जारी रहेगा.

>गाड़ी संख्या 02099 पुणे लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 मार्च तक बढ़ाया गया.

>गाड़ी संख्या 02100 लखनऊ जंक्शन पुणे स्पेशल 30 मार्च तक चलाई जाएगी.

>गाड़ी संख्या 01079 एलटीटी गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 31 मार्च तक बढ़ाया गया.

> 01080 गोरखपुर एलटीटी स्पेशल का परिचालन 2 मार्च तक जारी रहेगी.

वहीं दूसरी तरफ पश्चिम रेलवे ने ट्वीट कर अहमदाबाद-बरौनी स्पेशल ट्रेन को 27 जनवरी 2022 से सप्ताह में एक बार आसनसोल स्टेशन तक विस्तारित करने की जानकारी दी.

Western Railway has decided to extend Ahmedabad - Barauni Special upto Asansol station once in a week with effect from 27th January,2022.



The booking of train no. 09435 will open on 4th October,2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/WAJlxobbo7