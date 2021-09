Indian Railway: अब जनरल डिब्बों के लिए भी रिजर्वेशन जैसी सुविधा, रेलवे ने लॉन्च की बायोमेट्रिक टोकन मशीन

Indian Railway Biometric Token System: समान्य वर्ग के डिब्बों में यात्रा करने के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की है. इस मशीन के आने से अब समान्य डिब्बों में भी आरक्षण की सुविधा होगी. ये अपने तरह का पहला प्रयोग है.फिलहाल ये मशीन अभी केवल साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद स्टेशन पर लगाई गई है.

टोकन होगा जनरेट

यात्रियों को यात्रा करने से पहले इस बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से टिकट लेना पड़ेगा. इसके लिए आपको अपनी सफर की जानकारी देते हुए मशीन पर अंगूठा लगाना होगा. जिसके बाद मशीन आपकी जानकारी हासिल कर टोकन जनरेट कर देगी, जिसमें डिब्बा नंबर और सीरियल नंबर अंकित होगा.

South Central Railway has launched Biometric Token Machine services for Passengers at Secunderabad station.

This will help in facilitating smooth boarding of passengers into unreserved coaches and Also to identify any miscreant with the help of biometric captured. pic.twitter.com/pzvgx03zSK